Noa Lang, voor de duvel niet bang: ‘Waarom zou ik nerveus zijn voor iets waar ik heel goed in ben?’

Ajax-tar­get Steven Bergwijn wil per direct weg bij Spurs: ‘De laatste maanden werd er nauwelijks naar mij omgekeken’

Steven Bergwijn heeft zijn toekomstplannen heel helder. De aanvaller wil Tottenham Hotspur per direct verlaten en Ajax is één van de gegadigden om hem in te lijven. ,,Er zijn meer clubs”, zegt Bergwijn.

5 juni