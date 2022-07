Nóg een tegenvaller voor Oranje Leeuwinnen op EK: Jackie Groenen test positief op corona

Wiegman met ploeg topfavo­riet op EK, Oranjevrou­wen buiten top drie bij databureau

Databureau Gracenote geeft de Engelse voetbalsters de grootste kans om Europees kampioen te worden. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman is volgens Gracenote dankzij het thuisvoordeel de favoriet op het EK in eigen land, dat woensdag begint. De Nederlandse voetbalsters, die in Engeland hun Europese titel verdedigen, staan in de voorspellingen op de vierde plaats.

4 juli