Nog geen basisplaats voor Bazoer bij Utrecht

Riechedly Bazoer start morgen op de bank bij FC Utrecht in het uitduel met AZ. Volgens trainer Dick Advocaat moet de van VfL Wolfsburg gehuurde middenvelder de komende tijd bewijzen dat hij een meerwaarde is.

,,Bazoer is er een week bezig en traint goed. Hij heeft plezier, als ik het zo zie’’, aldus Advocaat tijdens het perspraatje in de aanloop naar het duel met AZ. ,,Er zit nu nog geen druk op, hij moet nog wel in de juiste scherpte en fitheid komen. Hij heeft wel aardig wat dingetjes laten zien op trainingen. Hij zit morgen bij de selectie, maar hij start niet. Ook dat is duidelijk: we hebben momenteel een aardig middenveld dat goed staat. Hij moet laten zien dat hij een meerwaarde is ten opzichte van de drie.’’

Advocaat wilde geen inkijkje geven in zijn plannen met de spits Jean-Christophe Bahebeck. ,,Ook hij moet nog bewijzen dat hij eerste keuze is. Hij is een echte spits. Venema en Bahebeck zijn totaal verschillende type spelers. Je moet ook kijken wat de spits voor het elftal doet, naast de goals. Wie er het beste past bij het spel dat ik wil spelen? Dat zeg ik niet.’’

Advocaat was even mysterieus over zijn motivatie om na dit seizoen te stoppen bij FC Utrecht. ,,Dan moet ik iets zeggen wat ik eigenlijk niet wil zeggen. Dus dan zeg ik het ook niet.’’ Intussen is AZ-trainer John van den Brom topkandidaat in de Domstad. Advocaat zorgde in december voor de nodige beroering door te stellen dat Van den Brom ‘geen concurrent’ van hem was.