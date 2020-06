(Nog) geen onderdeel van het project, wel Red Bull-invloeden bij Vitesse?

Door Tim Reedijk



Max Verstappen rijdt voor een renstal met de naam van Red Bull en er is geen foto van de coureur te vinden zonder kleding van het energiedrankjesconcern. Kjeld Nuis schaatste in een publiciteitsstunt van Red Bull liefst 93 kilometer per uur op het Zweedse ijs in Luleå. Nee, de invloed van Red Bull in de sportwereld behoeft geen betoog. Van de hoogste vorm van topsport (onder meer formule 1, motorsport en voetbal) tot extreme sports tot eSports: overal heeft Red Bull zijn tentakels.

In het Nederlandse voetbal nog niet. De directeur van Red Bull Nederland, Jan Smilde, liet in 2017 al een proefballonnetje op door op landelijke radio te stellen dat het zijn grote wens is om met Red Bull een Nederlandse profclub volledig in beheer te krijgen. De KNVB liet destijds al doorschemeren dat het volgens de regels niet mogelijk is dat Red Bull aandeelhouder wordt van een bvo in Nederland. Smilde stelde dat AZ in beeld was geweest, dat er gesprekken met FC Twente zijn gevoerd en ook Roda JC ooit in verband werd gebracht. Een politieke partij hoopte HFC Haarlem te reanimeren door Red Bull-invloeden. Wanhopige Dordrecht-fans wilden via een petitie het concern overtuigen van een overname aan de Krommedijk.

Concreet werd het allemaal nooit. Vandaag meldde BILD dat RB Leipzig, het paradepaardje van Red Bull, een samenwerking aan zou willen gaan met Vitesse. Leipzig zou zelfopgeleid talent willen laten doorontwikkelen in de eredivisie. Vitesse ontkent de geruchten, maar ontegenzeggenlijk zijn er komend seizoen Red Bull-invloeden terug te vinden aan de Rijn. Want de kersverse trainer Thomas Letsch en technisch directeur Johannes Spors staan dan wel op eigen benen, ze beschikken over het Red Bull-DNA. Letsch werkte jaren bij Red Bull Salzburg, van de jeugdopleiding tot het (interim-)hoofdtrainerschap. In Salzburg leerde hij Spors kennen, die daar jaren hoofd scouting was.

Volledig scherm Erling Braut Haaland: doorgebroken bij Red Bull Salzburg. © REUTERS Zoals veel bepalende figuren in de sportwereld Red Bull-roots hebben. Ralf Rangnick, nu sportief directeur, wordt gezien als het voetbalbrein van Red Bull. De nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt is ook een exponent. En Ralph Hasenhüttl, die nu Southampton leidt. Niet gek ook, want met Leipzig en Salzburg heeft Red Bull twee clubs in de top van Duitsland en Oostenrijk. Dat terwijl Leipzig in 2009 op het vijfde niveau begon als nieuw project na het opzetten van Red Bull Salzburg. Het zijn clubs die van rivaliserende Traditionsvereine vaak het label ‘plastic’ krijgen, maar feit is dat ze er – na eerst een miljoeneninjectie – wel een eigen, energieke speelstijl met jonge spelers aan overhouden. Met in de voetbalwereld unieke trainingsvormen en -centra, die laatste uiteraard gefinancierd door Red Bull, met veel aantrekkingskracht voor jong talent.



Als een groot merk geld in een club pompt, wordt er vaak gesproken van koopclubs, maar Salzburg en Leipzig doen juist aan gerichte scouting. Pareltjes halen, ze injecteren met het Red Bull-DNA en ze vervolgens doorverkopen. Kapital - Konzept – Kompetenz, om met Rangnick te spreken. Kapitaal, een concept en competenties. En zie: Salzburg verkocht Takumi Minamino in januari aan Liverpool en Erling Braut Haaland aan Borussia Dortmund. Ook Sadio Mané werd in een eerder stadium opgepikt en doorverkocht door de Oostenrijkers. Naby Keita speelde zelfs voor beide Red Bull-uithangborden om uiteindelijk doorverkocht te worden door Leipzig aan Liverpool. Red Bull Salzburg scout dan ook intensief op het Afrikaanse continent. En Leipzig heeft na Keita met Timo Werner opnieuw een ijzer in het vuur waarvoor de Engelse top grof geld wil betalen.

Behalve Salzburg en Leipzig bezit Red Bull een club in de Verenigde Staten (New York Red Bulls) en heeft het concern franchiseclubs in Brazilië en Ghana. Daarnaast heeft Salzburg een satellietclub op het tweede Oostenrijkse niveau, FC Liefering, waar spelers ervaring op kunnen doen. Een constructie die volgens BILD dus Leipzig ook voor ogen heeft met Vitesse. En zelfs als daar inderdaad niets van terechtkomt, is het te hopen dat Letsch en Spors iets van het intensieve Red Bull-voetbal kunnen laten zien in Arnhem.