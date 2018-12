Nog nooit was de traditionele top 3 zo dominant als dit seizoen

Nog nooit was het adagium ‘traditionele top 3' zo van toepassing op PSV, Ajax en Feyenoord als dit seizoen. In het 63-jarige bestaan van de eredivisie haalden de drie topclubs van Nederland nog nooit zoveel punten als in deze campagne. PSV (42), Ajax (40) en Feyenoord (35) hebben na vijftien speelronden al 117 punten bij elkaar gesprokkeld. Alle seizoenen omgerekend naar het driepuntensysteem is dit zes punten meer dan in 1969/1970 (111). Het record na de zestien speelronde, die komend weekeinde wordt afgewerkt, is 118 punten in 1969/1970.



Het totale doelsaldo van Ajax, PSV en Feyenoord tezamen is +105. Alleen in 1973/1974 had de traditionele top-3 een beter doelsaldo na 15 wedstrijden (+110). Het beste doelsaldo van de top-3 na 16 speelronden is +111 in 1973/1974.



Ajax, PSV en Feyenoord hebben gezamenlijk zeven wedstrijden niet gewonnen dit eredivisieseizoen. Van die zeven duels was dat slechts één keer in een thuiswedstrijd: Heracles pakte een punt uit bij Ajax in het openingsweekend (1-1 op 11 augustus).