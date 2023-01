Nu geen ontsnappingsclausule voor Koeman bij KNVB: ‘Er staat niets in’

Ronald Koeman ziet beweging in de probleemli­nie van Oranje

Hij is al een paar weken aan het werk, maar vandaag wordt Ronald Koeman officieel gepresenteerd als nieuwe bondscoach. Hij begint in een maand waarin meerdere Oranje-aanvallers van club zijn gewisseld. Het kan het zetje zijn dat broodnodig is na een aanvallend machteloos WK.

10:12