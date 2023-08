Obsceen gebaar? Michiel Kramer wil er niets van weten: ‘Het was een flesje champagne’

Kramer schoot RKC in de 41ste minuut op voorsprong vanaf elf meter. Dat vierde hij door richting het uitvak te rennen en een ogenschijnlijk masturbeergebaar te tonen. ,,Een flesje champagne’’, zo legde de 34-jarige spits het na afloop voor de camera van ESPN uit met een grote grijns. ,,Ik wil er verder niet op ingaan, anders gaan we dat weer krijgen. Daar heb ik helemaal geen zin in.’’

Toch begreep hij dat er vraagtekens bij werden geplaatst. ,,Weet je ook wat wij allemaal te horen krijgen van die fans? Het was een flesje champagne’’, sloot hij af met een glimlach.

Reactie Fraser

Zijn trainer Henk Fraser kreeg na afloop eveneens vragen over de actie van zijn aanvoerder. ,,Ik kan me wel voorstellen dat je de champagnefles tussen je benen hangt. Ik geloof hem als hij dat zegt. Ik ga me verder ook niet uitlaten over dit soort zaken. Ik vind ook wel dat we in de totaliteit wat doorslaan.’’

Analyticus Gertjan Verbeek, die namens ESPN aanwezig was bij het duel, kon zijn ogen echter niet geloven. ,,Dit is onvolwassen, het antwoord ook. Zeg dan gewoon dat het verkeerd was. Je moet het niet provoceren, daar hebben de club en het voetbal geen baat bij. Je weet dat fans je van je stuk proberen te halen, maar dit moet je gewoon niet doen.’’

Het is bepaald niet de eerste keer dat Kramer voor ophef zorgt. Zo at hij in zijn Feyenoord-periode tijdens de rust een broodje kroket en kreeg hij in 2018 een schorsing van maar liefst zeven wedstrijden nadat hij Alexander Büttner in zijn gezicht had getrapt. Bovendien staat de aanvaller bekend om zijn aparte dansjes.

