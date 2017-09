Oefeninterland Leeuwinnen op losse schroeven door conflict in Denemarken

De herhaling van de EK-finale vorige maand in Enschede staat gepland voor vrijdagavond 18.00 uur in de CASA Arena in Horsens. De Deense en Nederlandse voetbalbond spraken al in het voorjaar af elkaar na het EK te treffen voor een oefenwedstrijd. Voor het duel waren volgens Deense media al 9400 kaarten verkocht.

Het treffen in Horsens tussen de nummers één en twee van het Europees kampioenschap is voor beide landen de start van de voorbereiding op de WK-kwalificatiereeks. De Leeuwinnen treffen op 24 oktober in de eerste wedstrijd van de WK-campagne Noorwegen. Denemarken opent de WK-kwalificatie volgende week (19 september) tegen Hongarije.



Het conflict tussen de vrouwen en de Deense bond heeft te maken met een nieuwe arbeidsovereenkomst tussen beide partijen. Niet alleen de voetbalsters zouden een conflict hebben, ook andere vertegenwoordigende Deense teams, waaronder de mannenploeg van aanvoerder Simon Kjaer. De speler van Sevilla beschuldigde de Deense voetbalbond DBU eerder al van het zaaien van verdeeldheid.



De KNVB is op de hoogte van het conflict tussen Deense bond en haar voetbalsters. Niettemin vliegt de selectie van de Oranje Leeuwinnen morgenochtend 'gewoon' naar Denemarken. ,,Sinds enkele dagen zijn we op de hoogte van het problemen daar'', zegt een woordvoerster van de voetbalbond vanavond. ,,Daarom staan we deze dagen in nauw contact met de Deense bond. We gaan er echter gewoon vanuit dat de wedstrijd van vrijdag doorgaat.''