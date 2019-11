Officieel: Arnesen nieuwe technisch directeur van Feyenoord

VideoFrank Arnesen is de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, dat heeft Feyenoord via de officiële kanalen bekendgemaakt. Medio januari treedt de 63-jarige Deen in dienst bij Feyenoord.

Arnesen neemt de functie over van Sjaak Troost, die na het vertrek van Martin van Geel tijdelijk werd aangesteld als technisch directeur. Troost werd in mei op interim-basis benoemd tot eind januari 2020. ,,Feyenoord is natuurlijk een prachtige club, maar niet alleen daarom kijk ik ernaar uit in Rotterdam aan de slag te gaan”, laat Arnesen op de clubwebsite weten. ,,Het moment voelt gewoon goed. De basis en een flink aantal randvoorwaarden voor het bedrijven van topsport zijn de laatste jaren op orde gebracht. Bovendien proef je bij iedereen die je spreekt dat de mensen veranderingsgezind zijn, in die zin dat ze openstaan voor nieuwe ideeën en impulsen. Dat is een klimaat waarin ik graag werk en succesvol denk te kunnen zijn”, zegt Arnesen.

Anderlecht

Arnesen werd begin oktober als technisch directeur ontslagen bij Anderlecht. Daarna kwam hij al snel in beeld bij Feyenoord. In de Kuip wordt de Deense oud-international herenigd met trainer Dick Advocaat met wie hij in de jaren 90 bij PSV al nauw samenwerkte in een soortgelijke rolverdeling.

Arnesen speelde als aanvallende middenvelder in Nederland voor Ajax (1975-1981) en PSV (1985-1988). Als technisch manager was hij na zijn actieve loopbaan, naast PSV, ook werkzaam bij onder meer Chelsea en Hamburger SV. Hij fungeerde tussen 2017 en 2018 ook als commissaris technische zaken bij PSV.

,,Eén blik op het cv van Frank zegt genoeg. Hij is iemand met jarenlange ervaring bij grote clubs in Europa en op verschillende posities binnen het voetbalbedrijf”, licht president-commissaris Toon van Bodegom van Feyenoord toe. ,,Hij heeft aandacht en oog voor de jeugd en neemt een enorm netwerk met zich mee. Frank Arnesen heeft alle kennis en kunde om verder te bouwen aan een toekomstbestendig technisch beleid bij Feyenoord.”

Financieel directeur

Na acht jaar beschikt Feyenoord weer over een financieel directeur. Pieter Smorenburg (54 gaat per direct aan de slag als financiële baas in de Kuip. Onno Jacobs vertrok in 2011 als financieel directeur bij Feyenoord en daarna werden zijn taken binnen de zittende directie opgevangen en uitgevoerd.