Officieuze landstitel naar Feyenoord: beste eredivisieploeg van 2020

Feyenoord speelde over het afgelopen jaar 21 competitiewedstrijden en verzamelde 48 punten. Slechts één keer werd er verloren: vorige week was Vitesse in eigen huis met 1-0 te sterk. 14 keer werd een wedstrijd winnend afgesloten en 6 keer bleef de strijd onbeslist. Daarmee verzamelde Feyenoord evenveel punten als PSV, maar de Eindhovenaren hebben een wedstrijd meer gespeeld.



Ajax sluit het kalenderjaar 2020 af als nummer 3 met 46 punten uit 21 wedstrijden. De Amsterdammers wonnen 15 wedstrijden en speelden er slechts 1 gelijk, maar verloren 5 keer. De ploeg van Erik ten Hag maakte wel de meeste doelpunten: 62. Dat is ruim meer dan Feyenoord (47) en PSV (45). AZ, dat aanstaande zondag nog het inhaalduel afwerkt met FC Utrecht, eindigt bij winst of verlies op de vierde plek.