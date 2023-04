Ole Romeny held in Heerenveen: aanvaller maakt hattrick en zet FC Emmen boven degradatiestreep

Met twee doelpunten dacht Sydney van Hooijdonk de held van de avond te worden. Hij bracht Heerenveen twee keer op voorsprong tegen FC Emmen, maakte zijn veertiende en vijftiende treffer (een penalty) van het seizoen en is daarmee tevens de nieuwe topscorer van de eredivisie. Hij heeft uitstekende papieren om in de voetsporen van vader Pierre te treden. Hij werd in het seizoen 2001/02 namelijk topscorer van de Nederlandse competitie: als Feyenoorder maakte hij toen 24 doelpunten.

Niet hij, maar Ole Romeny stond na afloop in de schijnwerpers. De spits liet het uitvak in Friesland ontploffen met een hattrick en een belangrijke driepunter in de strijd tegen degradatie. Kort na rust bracht hij met een knappe intikker de hoop terug, bij de 2-2 had hij een tikkeltje geluk en diep in de blessuretijd maakte hij ook nog eens de winnende. Daarmee staat FC Emmen voor even op de vijftiende plaats, de plek die aan het einde van dit seizoen directe handhaving betekent.

Zwaar programma FC Emmen

Met nog wedstrijden tegen FC Twente (thuis), AZ (uit), Feyenoord (thuis) en FC Utrecht (uit) wachten Lukkien en zijn mannen een hels karwei en daarom is deze overwinning een boost richting dat moordende programma. De voorsprong op de concurrenten is niet groot. De gevreesde zestiende plek betekent na dit seizoen nog nacompetitie. En dat is geen fijn vooruitzicht, aangezien Roda JC in 2017 de laatste eredivisieclub was die via de nacompetitie om degradatie alsnog het vege lijf redde.

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk baalt van het verlies tegen FC Emmen. Hij scoorde twee keer. © ANP

De hoop was in leven gekomen na een uiterst merkwaardig doelpunt. Een klutsgoal die je zelden ziet. Romeny hield de Drentse hoop op directe handhaving levend met een curieus doelpunt. Terwijl de Heerenveen-defensie aan het prutsen was, bleef hij alert. Pawel Bochniewicz dacht in een uiterste krachtsinspanning de bal nog weg te schieten, maar knalde hard tegen het lichaam van de Emmen-aanvaller aan. De bal verdween via de paal in het doel.

Halve reservebank liep warm

Lange tijd zag het er totaal niet naar uit dat Emmen überhaupt op een gelijkspel mocht hopen. In de eerste helft liet Lukkien zelfs zijn halve reservebank warmlopen, omdat het voor geen meter draaide. Heerenveen stond toen al 1-0 voor door een lepe treffer van Sydney van Hooijdonk.

Maar uit het niets was de hoop terug. Een helft lang hadden de bezoekers uit Drenthe er niets van gebakken in het Abe Lenstra Stadion, maar kort na rust was daar ineens Romeny. Als een duveltje uit een doosje. Toch leek Van Hooijdonk met zijn tweede treffer de held van de avond te worden, maar na negentig minuten ging concurrent Romeny op de schouders door het Abe Lenstra Stadion.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal