Omarsson blijft maar scoren en helpt Excelsior in regioderby langs Dordrecht

Enkele uren voor de wedstrijd maakte Excelsior bekend dat twee leden van het team besmet waren geraakt met het coronavirus, maar desondanks kon de wedstrijd wel doorgaan. Kevin Vermeulen, oud-speler van Excelsior, zette de thuisploeg na tien minuten op voorsprong, maar vlak voor rust boog Excelsior de 1-0 achterstand in een 1-2 voorsprong om. Omarsson was met zijn zesde en zevende treffer van het seizoen de gevierde man, al kwam er bij de 1-2 wel wat geluk bij kijken. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg de IJslander bij een hoekschop ietwat gelukkig de bal tegen zijn lichaam en rolde de bal in het doel.



Thomas Oude Kotte zette de 1-3 einduitslag op het bord. De verdediger schoot uit een hoekschop - na een mooi overstapje van zijn collega Hervé Matthys - de bal tegen de touwen. Excelsior heeft nu zes punten uit drie wedstrijden. De openingswedstrijd werd door Excelsior met 1-6 gewonnen van Jong PSV, waarna Almere City met 4-6 te sterk was in een doelpuntrijk duel in Kralingen. Dordrecht blijft steken op een puntje.