Onana groot vraagteken voor CL-duel met Bayern, ook Van de Beek valt uit

Wiegman verwacht veel Oran­je-pu­bliek bij WK-duels in Frankrijk

20:29 Bondscoach Sarina Wiegman van de Nederlandse voetbalsters is niet ontevreden over de loting voor het WK van volgend jaar zomer in Frankrijk. Oranje stuit in de groepsfase op Canada, Nieuw-Zeeland en Kameroen.