Onana kroonde zich op het Kasteel tot Koning Tijdrekken

Door Johan Inan



,,Waren de ballenjongens op vakantie”, vraagt voormalig scheidsrechter Mario van der Ende zich af bij het horen van de opgetelde tijd die Onana nodig had voor zijn spelhervattingen in het uitduel met Sparta (0-1). Vanaf de openingstreffer van Antony, dus toen Ajax in ondertal voordeel had bij tijdwinst, hield de keeper het spel bruto zo’n zes minuten op. Ja, bruto, want aan de korte VAR-check en een wissel van Sparta kon hij weinig doen. Bovendien kun je niet van Onana verwachten dat hij het spel alweer in gang brengt als een mislukte afstandspoging van Bart Vriends nog in de tribunes moet landen.