Ondanks degradatie benoemt Emmen trainer Dick Lukkien tot ereburger

De 51-jarige Groninger is na onder anderen schaatser Kjeld Nuis de achttiende ereburger van de plaats in Drenthe. ,,Dick Lukkien heeft in de afgelopen zeven seizoenen met FC Emmen geschiedenis geschreven”, reageert burgemeester Eric van Oosterhout. ,,Hij loodste de club maar liefst twee keer naar de eredivisie. Bovendien is het in belangrijke mate zijn verdienste dat FC Emmen er landelijk zo goed op staat en sympathie geniet. Jammer dat hij er met zijn ploeg niet in is geslaagd het verblijf in de eredivisie veilig te stellen.”