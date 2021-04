Onder de Ajax-lat staat volgend jaar veel routine, maar weinig kapitaal

Samenvatting Ten Hag na gewonnen topper én feest voor aanwezige fans: ‘Mooi om ze zo gelukkig te zien’

25 april Trainer Erik ten Hag wilde niet uitgebreid feestvieren na de zege van Ajax op AZ (2-0). ,,Dat doen we als de landstitel echt binnen is”, zei Ten Hag. ,,Maar het lijkt me duidelijk dat het niet meer fout kan gaan. We hebben 12 punten meer dan PSV en een veel beter doelsaldo”, verwees hij naar een verschil van 33 treffers en het officieus binnehalen van het kampioenschap.