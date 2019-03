Ongeïnteresseerde Mets van de training gestuurd door NAC-trainer Van der Gaag

Karol Mets is vrijdagochtend vroegtijdig van de training gestuurd en ontbreekt zaterdag (19.45 uur) in de wedstrijdselectie als NAC het opneemt tegen koploper PSV. Dat heeft trainer Mitchell van der Gaag na de afsluitende sessie gezegd.

Hoewel NAC niet van plan is de Est zomaar te laten vertrekken, is de centrale verdediger in zijn hoofd nog altijd bezig met een transfer. Mets wil weg uit Breda, zoveel is duidelijk nadat hij vorige week vrijdag een transferverzoek heeft neergelegd bij de trainer. Maandag had Van der Gaag een verhelderend gesprek met Mets en leek de kou uit de lucht.

,,Als je zegt: streep onder, ik heb een fout gemaakt en ik had het niet op die manier moeten doen, dan is dat ook zo. Daar ben ik vrij makkelijk in. Dan moet ik niet meer zeuren, maar dan moet een speler ook niet meer zeuren”, zegt Van der Gaag in heldere bewoordingen. ,,Maar als we weer verder gaan en je laat twee verschillende dingen zien, dan zeg ik: ‘ga maar lekker naar binnen, want dit werkt niet.’ Het is niet schokkend, het is wat je uitstraalt. Lichaamstaal vind ik redelijk belangrijk.”

Naast het ontbreken van Mets, kan NAC ook niet beschikken over de geschorste Daan Klomp en heeft Arno Verschueren te kampen met een terugslag van zijn oude blessure. ,,Dat ziet er niet goed uit”, zegt Van der Gaag. Ook Karami heeft een terugslag, terwijl Luka Ilic en Anouar Kali vrijdag bij de beloften aan een voetbalconditietraining (vct) zijn onderworpen. NAC mist zaterdag al met al negen spelers in het Philips Stadion. Alex Gersbach is wel beschikbaar en strijdt met Greg Leigh om de linksbackpositie.