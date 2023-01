Ongekend spektakelstuk in Alkmaar: AZ en FC Utrecht zorgen voor voetbalfeest met 10 doelpunten

De omhelzing is intens tussen Tasos Douvikas en Vangelis Pavlidis, de Griekse spitsen van respectievelijk FC Utrecht en AZ. In een wedstrijd, die nóg wel twee uur had mogen duren, zijn zij twee van de uitblinkers geweest. En nu, na een productief optreden van beiden, is er het besef dat ze waarschijnlijk hun mooiste duel ooit hebben gespeeld. De 5-5 uitslag is er het tastbare bewijs van.

AZ – FC Utrecht is vanavond een wedstrijd geweest waar voetbalprofessoren de hik van zullen krijgen. Geperfectioneerde looplijnen, uitgedokterde spelpatronen, goede organisaties; in geen velden of wegen ze zijn te bekennen in dat zo fraai verbouwde Alkmaarse stadion. Maar vermakelijk en attractief is het negentig minuten aan een stuk.

Het zit ‘m in de tandem Can Bozdogan en Taylor Booth die in de eerste helft aan de basis staat van de twee vroege treffers van een andere smaakmaker in Utrechtse dienst, Douvikas. Het zit ‘m in dat Griekse fenomeen van de Alkmaarders, Pavlidis, die de ploeg van Pascal van Jansen na fouten van Jens Toornstra en Modibo Sagnan aan 3-2 helpt nadat Maxim Dekker eerder al voor de aansluitingstreffer heeft gezorgd namens AZ. En het komt tot uiting in de wonderlijke plotwending in de eerste helft, als uitgerekend linksback Nick Viergever de gelijkmaker aantekent namens FC Utrecht.

FC Utrecht is kort voor het sluiten van de transfermarkt nog altijd drukdoende om de selectie op peil te krijgen. De club hoopt Moussa Sylla, Djevencio van der Kust en Daishawn Redan te slijten, terwijl het Victor Jensen van Ajax op het oog heeft als extra middenvelder. Toch is het voor trainer Michael Silberbauer vooral te hopen dat Douvikas hem trouw blijft. Met de kennis van nu is het nauwelijks uit te leggen dat de aanvaller zo lang niet zeker was van zijn stek in Galgenwaard. Nu, bij de gratie van de absentie van Bas Dost, leeft de in Athene geboren spits helemaal op. Illustratief: zijn hattrick die in de tweede helft de 3-4 betekent in Alkmaar is alweer zijn twee dit seizoen. En daarmee is hij de eerste die dit na Erik Willaarts presteert bij de club.

Het past allemaal op een avond, waarop de liefhebber van zakelijk voetbal zich als een ijsbeer in de woestijn zal hebben gevoeld. Kansen, een vanwege buitenspel afgekeurd doelpunt van (vanzelfsprekend) Douvikas, een prachtig schot van Othmane Boussaid dat de lat scheert; dit is een avond die voetbal zo mooi maakt. Zo’n avond is het, waarop het goed beschouwd niet uitmaakt welk elftal wint.

Alleen al voor het passje van Tijani Reijnders waaruit Mees de Wit de 4-4 maakt, zou je als toeschouwer een kaartje willen kopen. Tenminste zo mooi: de ontlading bij Pavlidis wanneer hij de 5-4 heeft binnengegleden. En wat te denken van het doorzettingsvermogen van Sander van de Streek, die met gevaar voor eigen leven de 5-5 achter de uitkomende AZ-doelman Mathew Ryan werkt?

De samenvatting bij Studio Sport duurt vermoedelijk een minuutje of zes, zeven. Maar eigenlijk zou de NOS bij hoge uitzondering gewoon negentig minuten moeten uitzenden. Reken maar dat de kijkers aan de buis geplakt zullen blijven.

