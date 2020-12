Ongelukkige Álvarez heeft bij Ajax op twee fronten zijn geduld verloren

Door Johan Inan



Het is 28 november, even na 20.30 uur als Ajax de bal nog even van voet naar voet laat gaan aan de Oude Meerdijk. De grote rondo in de vrieskou duurt niet alleen voor de spelers en stafleden van FC Emmen een eeuwigheid. Op de tribune staart Edson Álvarez in de eindeloze verte. Hij heeft zijn warming-up gestaakt toen de zeventienjarige debutant Devyne Rensch een kwartier eerder als vijfde en laatste Ajacied mocht invallen.



Opnieuw geen speeltijd voor de Mexicaan. De speler die anderhalf jaar eerder nog voor 15 miljoen euro werd overgenomen van Club America als opvolger van Matthijs de Ligt, heeft in bijna twee maanden nog geen vijftig minuten in de eredivisie gemaakt voor Ajax. Dat hakt erin, helemaal als je gezin aan de andere kant van de wereld zit. Álvarez krijgt niet de speeltijd die de pijn van het gemis van zijn familie kan verzachten. En andersom kan dochtertje Valentina niet vastpakken om de pijnlijke reserverol naar de achtergrond te verdrijven.