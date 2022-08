Onmacht en frustratie in Eindhoven: PSV heeft op het hoogste niveau in Europa momenteel niets te zoeken

Met videoPSV is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Champions League. De ploeg van Ruud van Nistelrooij verloor gisterenavond in het Philips Stadion in Eindhoven met 0-1 van Rangers FC, de club van Giovanni van Bronckhorst.

Door Maarten Wijffels



‘Maak ons trots’, schreef de aanhang van PSV voor de wedstrijd op een kolossaal spandoek. De spelers hadden dat graag gewild, maar het lukte voor geen meter op een avond die eindigde in onmacht en frustratie. Op de drempel van de Champions League. Dan is het doel dichtbij, maar toch ook zo ver weg. PSV kwam simpelweg tekort tegen een toch ook niet bijzondere tegenstander. Met een 0-1 zege kregen Giovanni van Bronckhorst en zijn Rangers FC zeker niet te veel.

Voor het vierde seizoen op een rij gaat PSV de Europa League in. Alleen Ajax vertegenwoordigt Nederland bij de Champions League-loting op het A-niveau. Vanavond om 18.00 uur is de loting voor de poulefase.

Volledig scherm © ANP

In Eindhoven begon het grote hunkeren aanvankelijk nog bij strandtemperaturen. 28 graden om negen uur. Wat straal je uit, meteen al bij de aftrap van zo’n wedstrijd van alles-of-niks? Wie zetten de toon? Het zei veel over de eerste helft van PSV dat de jongste speler van het team, Ismael Saibari, in dat opzicht nog het meeste bracht. PSV wilde voortborduren op de tweede helft van een week geleden in Glasgow.

Toen was Rangers op eigen helft teruggedrukt en had PSV het middenveld stevig in handen. Nu van begin af aan totaal niet. In de veel te grote ruimtes die de thuisploeg liet, vonden juist de Schotten vaak de vrije man. Zij bepaalden het tempo en kwamen in het eerste kwartier al meteen twee keer gevaarlijk door met schoten.

Was het de spanning? Was het juist te veel ontspanning na een periode van acht dagen waarin PSV zonder wedstrijd was, terwijl Rangers in de Schotse competitie wel ‘in het ritme bleef’? Of is het op zo’n moment toch vooral ook een gebrek aan voetballend vermogen? Ruud van Nistelrooij zei bij zijn komst dat hij streeft naar een PSV dat vanuit balbezit wedstrijden domineert.

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst. © ANP

Maar daar is na twee maanden nog weinig van te zien. Jordan Teze, Philipp Max, André Ramalho; het was ook opbouwend weer zo matig en zo slordig. Als PSV wint, is het vooral op de counter, via goals uit standaardsituaties of door iets te forceren met de kopkracht van Luuk de Jong, zoals bij de ontsnapping in de eerdere voorronde tegen Monaco.

Ook De Jong zat niet lekker in de wedstrijd. En bij hem werd de oorzaak in de rust duidelijk. Niet fit genoeg. En dus noodgedwongen gewisseld. Het bracht nota bene Saibari in de tweede helft in de spits. En het bracht de aanvoerdersband om de arm bij Cody Gakpo. De man op wie vele ogen waren gericht kon het verschil ook niet maken. Twee keer had hij kunnen, misschien wel moeten scoren. Maar na een steekpass van Saibari mikte Gakpo de bal over het doel. En na 73 minuten schoot hij op de keeper. Nu kwam de steekpass van invaller Xavi Simons, die vanaf de rechterflank speelde in de tweede helft.

Volledig scherm Antonio Colak juicht na zijn 0-1 in de 60ste minuut. © AP

Als het voorin dan niet lukt, heeft PSV ook geen ploeg om op de nul te spelen. 11 tegengoals in de eerste zes officiële wedstrijden vertelden al een duidelijk verhaal. Tegentreffer nummer 12 kon nu al in een blooperoverzicht van dit seizoen. Doelman Benitez die voor zijn eigen doel Ramalho inspeelt, die niet doorheeft dat Malik Tilmann al loert in zijn rug. Resultaat: balverlies, passje van Tillman opzij naar Colak en 0-1.

Staand voor zijn dug-out zag ook Van Nistelrooij het debacle zich voltrekken. PSV droomde al van een 17de Champions League-deelname. Van een loting met pak ‘m beet Real Madrid, Tottenham Hotspur en Benfica. Maar op dat niveau heeft de ploeg momenteel niks te zoeken. Weer niet. Voor het vierde seizoen op een rij moeten ze het in Eindhoven doen met Europa Leaguevoetbal.

Volledig scherm © Pro Shots / Toin Damen

Volledig scherm © ANP

