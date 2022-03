Onmachtig FC Utrecht komt slechte start tegen FC Groningen niet meer te boven

Het duel tussen de nummer 7 en 8 van de eredivisie had bijna niet slechter kunnen beginnen voor FC Utrecht. Na 48 seconden nam doelman Fabian de Keijzer een bal niet goed aan, waardoor de sluwe Michael de Leeuw ertussen zat en naar de grond ging. Scheidsrechter Hilger was aanvankelijk in woord en gebaar duidelijk dat de FC Groningen-aanvaller zich liet vallen, maar na het bestuderen van de beelden was een strafschop onvermijdelijk.

Mo El Hankouri schoot gedecideerd raak, waardoor het defensief ingestelde Groningen precies had wat het wilde: een vroege voorsprong. FC Utrecht probeerde zich gesteund door een vrijwel volle Galgenwaard op te richten, maar ook de tweede kans van de bezoekers was raak. Jørgen Strand Larsen legde de bal panklaar voor De Leeuw, die ongehinderd vanaf de rand van het strafschopgebied raak kon schieten: 0-2.

Met debutant Pontus Almqvist als invaller ging FC Utrecht na rust jagen en de aanwinst was direct belangrijk. Uit een voorzet van de Zweedse linksbuiten, die eerder in de week tot het einde van het seizoen werd overgenomen van het Russische Rostov, maakte Bart Ramselaar er uiteindelijk in de kluts 1-2 van. FC Utrecht rook bloed en was via een kopbal van Douvikas dichtbij de gelijkmaker. De Griekse spits had pech dat een nieuwe poging met het hoofd uitstekend werd gekeerd door doelman Peter Leeuwenburgh. De bezoekers kregen steeds meer ruimte en dat werd afgestraft door Strand Larsen. Uit een schitterende pass van El Hankouri besliste de Noor vlak voor tijd op keurige wijze het duel: 1-3.