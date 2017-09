Onrust bij Vitesse: Fraser ergert zich aan bemoeienis beleid

In deze competitie ging de Gelderse formatie vervolgens voortvarend van start. Na vier wedstrijden staat Vitesse met negen punten in de top van de eredivisie. In de Europa League leverde de Arnhemse club donderdag een geweldig gevecht met Lazio Roma (2-3 verlies).



Mprgen wacht Vitesse het thuisduel met VVV Venlo (aanvang 16.45 uur). Fraser lijkt weinig te wijzigen in zijn basis ten opzichte van de Europese wedstrijd. Thulani Serero is toch een vraagteken. De Zuid-Afrikaan komt terug van een knieblessure en trainde vandaag weer apart van de groep.