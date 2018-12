‘Ons tempo tegen PSV heel de wedstrijd volhouden, daar zit alleen Liverpool tegenaan’

Feyenoord hield het ook niet vol, maar de ploeg hield wel stand. De Rotterdammers verloren ook spits Nicolai Jørgensen met een hamstringblessure en de misselijke Jordy Clasie. Jørgensen is er tegen VVV niet bij, Clasie is weer fit. ,,In de spits kies ik tussen Van Persie en Vente’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Hoe lang Van Persie kan spelen. Dat zien we morgen.’’



Afgelopen weekeinde kon de aanvoerder maar een minuut of twintig aan de bak. Maar Feyenoord weet ook dat de ploeg zondag tegen Emmen op kunstgras speelt en daar is de routinier op zijn zachtst gezegd niet dol op.