Ontslag Hyballa bij NAC niet aan de orde: ‘We lossen dit intern op’

Sergiño Dest op schoolbe­zoek: ‘Ik dacht: laat ik m’n oude juf eens bellen’

20 juni Kinderen inspireren en motiveren om iets van het leven te maken, dat is het doel van Ajax-voetballer Sergiño Dest. De 19-jarige rechtsback maakt daarom een tour langs enkele scholen in Amsterdam en omstreken. ,,Ik vertel de kinderen dat niet iedereen in mij geloofde. Maar ik geloof wel in mezelf, dat is het belangrijkste”, zegt Dest na een bezoekje aan zijn oude basisschool ‘t Zonnewiel in Almere. ,,Daar is iets positiefs uit gekomen, daardoor ben ik nu wie ik ben.”