Onvermoeibare Llonch laat ploeggenoten schitteren, offday voor Zekhnini

RapportcijfersPoll Llonch van het zo verrassend goed spelende Willem II was de beste speler van het weekeinde. Hij kreeg een 8 voor zijn aandeel in de gewonnen wedstrijd tegen AZ. De doelmannen Ariel Harush van Sparta en Janis Blaswich van Heracles speelden een belangrijke rol voor hun club. Zij kregen een 7,5.

Door Nik Kok



Ook de ploeggenoten van Llonch scoorden hoge cijfers. Mike Ndayishimiye, Sebastian Holmén, Vangelis Pavlidis en Mats Köhlert kregen een 7,5. De Marokkaanse Noor Rafik Zekhnini van FC Twente is minder goed uit de winterstop gekomen. Hij kreeg een 3 voor zijn optreden tegen FC Groningen.

PEC Zwolle – FC Utrecht 3-3

PEC Zwolle: Zetterer 5,5; Hamer 6, Lam 6, Kersten 5,5, Nakayama 6, Paal 6,5; Huiberts 6 (79. Dekker -), Clement 6,5, Saymak 5,5 (74. Johnsen -); Thy 6 (74. Van Crooij -), Van Duinen 7.

FC Utrecht: Zoet 5,5; Klaiber 6, Van der Maarel 5, Janssen 6, Guwara 5,5; Van Overeem 6, Van Rooijen 5,5 (66. Emanuelson -), Gustafson 6; Kerk 6, Dalmau 5 (76. Abass),Van de Streek 5,5.

Scheidsrechter Kamphuis: 6,5.

Man of the match: Mede door blessureleed had Mike van Duinen in april voor het laatst gescoord voor PEC Zwolle maar afgelopen vrijdag brak hij dan eindelijke de ban voor zijn club tegen FC Utrecht, toch al één van zijn favoriete tegenstanders. Vorig seizoen boog hij nog eigenhandig een achterstand om in een overwinning.

Fortuna Sittard – Vitesse 1-3

Fortuna Sittard: Koselev 4; Angha 5,5 (50. Sambou 6), Ninaj 5, Dammers 5, Cox 5,5; Passlack 5, Smeets 5,5, Diemers 6,5, Fernandes 6 (67. Carbonell -); Ciss 6,5, Damascan 5 (77. Donkor -).

Vitesse: Pasveer 6; Lelieveld 6, Doekhi 7, Obispo 6, Clark 4; Bero 7, Bazoer 6,5 (83. Dicko -), Foor 5,5 (46. Vroegh 6); Tannane 7, Matavz 7,5 (83. Buitink -), Linssen 6.

Scheidsrechter Van der Eijk: 6.

Man of the match: Tim Matavz scoorde voor het eerst sinds lange tijd weer eens twee keer in een wedstrijd. De Sloveen is hoogstwaarschijnlijk bezig aan zijn laatste seizoen bij de club maar lijkt vastbesloten om in elk geval clubtopscorer te worden bij Vitesse. Hij moet Bryan Linssen vooralsnog voor zich dulden.

FC Twente – FC Groningen 0-0

FC Twente: Drommel 6,5; Troupée 6, Bijen 6, Plegezuelo 7, Schenk 5,5; Busquets 6, Bosch 6,5, Selahi 6; Aitor 4, Espinosa 5 (88. Nakamura -), Zekhnini 3 (74. Vuckic).

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 6, Te Wierik 6, Van Hintum 6, Warmerdam 6; Hrustic 5,5 (83. El Messaoudi), Matusiwa 6, Van Kaam 6; Lundqvist 5,5, Sierhuis (68. Postema) 5, Asoro 5 (90. Schreck -).

Scheidsrechter Higler: 5.

Man of the match: Op zijn nieuwe positie als centrale verdediger liet Julio Pleguezuelo direct zien van waarde te kunnen zijn voor Twente. De Spanjaard vormde met Peet Bijen het nieuwe centrale verdedigingsduo van de club.

Feyenoord – Heerenveen 3-1

Feyenoord: Bijlow 7; Geertruida 6, Botteghin 6, Senesi 6,5, Malacia 7; Toornstra 6, Fer 6, Kökcü 6 (88. Tapia -); Berghuis 5, Jørgensen 7, Sinisterra 6,5 (64. Larsson -).

Heerenveen: Hahn 6; Van Rhijn 5, Dresevic 5, Botman 5,5, Woudenberg 6; Kongolo 6 (80. Hajal -), Faik 6,5, Veerman 6,5; Van Bergen 6,5, Bruijn 6 (80. Espejord -), Ejuke 6,5 (66. Halilovic -).

Scheidsrechter Mulder: 6,5.

Man of the match: Nicolai Jørgensen scoorde tegen Heerenveen evenveel als in de hele eerste seizoenshelft bij elkaar. Juist op het moment dat Feyenoord op zoekt lijkt naar een nieuwe spits.

AZ – Willem II 1-3

AZ: De Boer 5,5; Svensson 6, Vlaar 6 (79. Druijf -), Wuytens 6, Wijndal 6,5; Koopmeiners 5, Midtsjø 5,5, De Wit 5 (74. Sugawara -); Stengs 5,5, Boadu 5, Idrissi 6,5 (60. Aboukhal 4,5).

Willem II: Wellenreuther 7; Nieuwkoop 6, Holmen 7,5, Peters 6, Heerkens 7; Saddiki 7, Ndayishimiye 7,5, Llonch 8; Nunnely 6 (75. Dankerlui -), Pavlidis 7,5, Köhlert 7,5 (81. Nelom -).

Scheidsrechter Kuipers: 6.

Man of the match: Het is te hopen voor Willem II dat de belangstelling van Girona niet doorzet voor Pol Llonch, de onvermoeibare kracht op het middenveld die het voor paradepaardjes als Ndayishimiye en Köhlert mogelijk maakt om te schitteren.

VVV – PSV 1-1

PSV: Unnerstall 7, Dumfries 6,5, Schwaab 5,5, Baumgartl 5,5 Boscagli 4, Thomas 6, Ihattaren 6, Rosario 5,5; Bruma 5 (73. Madueke -), Bergwijn 5, Gakpo 5 (62. Hendrix -).

VVV: Kirschbaum: 6,5; Pachonik 6, Röseler 6, Kum 6, Janssen 6,5; Linthorst - (Janssen 6), Cattermole 6, Van Ooijen 6; Opoku 6, Darfalou 7, Sinclair 6,5.

Scheidsrechter Makkelie: 6,5.

Man of the match: Lars Unnerstall weet nu ook dat hij in de tweede seizoenshelft de eerste keeper is van PSV. Hij voorkwam met enkele goede reddingen dat PSV meer dan een enkele treffer tegen kreeg.

Ajax – Sparta 2-1

Ajax: Onana 6; Mazraoui 5,5, Veltman 7, Martinez 6,5, Tagliafico 6; Van de Beek 6, Gravenberch 6,5 (75. Eiting -); Babel 6 (70. Traoré -), Ziyech 6,5 (58. Ekkelenkamp 6), Promes 6; Tadic 5,5.

Sparta: Harush 7,5; Abels 5,5, Vriends 5,5, Mattheij 5,5, Faye 6; Harroui 7 (81. Pinto -), Rigo 4, (84. D. Duarte -), Auassar 6, Rayhi 6; Ache 5,5, Joosten 5,5 (69. Piroe -).

Scheidsrechter Lindhout: 6,5.

Man of the match: De Israëlische doelman Ariel Harush was de absolute uitblinker en zorgde ervoor dat Ajax niet op een onoverbrugbare voorsprong kwam tegen Sparta.

FC Emmen – Heracles 1-0

FC Emmen: Telgenkamp 6; Bijl 6,5, Veendorp 6,5, Araujo 6, Burnet 5,5; Slagveer 7 (84. De Vos -), Hiariej 6, Peña 7, Chacón 6,5, Kolar 6,5 (75. Laursen -), De Leeuw 6.

Heracles: Blaswich 7,5; Breukers 5, Van den Buijs 5 (42. Osman -), Knoester 5, Czyborra 4,5; Merkel 4,5, Mauro Júnior 6, Kiomourtzoglou 5,5; Konings 4,5 (82. Bijleveld -), Dessers 5, Dos Santos 4,5 (72. Cijntje -).

Scheidsrechter Kooij: 5,5.

Man of the match: Luciano Slagveer moest dit seizoen lang vanaf de bank toekijken maar bij zijn eerste basisplaats sinds oktober liet hij zich weer eens zien aan de rechterkant.

ADO Den Haag – RKC 2-0

ADO Den Haag: Koopmans 6; Malone 6,5, Stubbs 6, Pinas 6,5, De Bock 6; Summerville 5,5 (87. Ould-Chikh -), Immers 6, Thomas 6,5, Goossens 5,5, Van Buren 5,5 (59. Meijers 6,5); Necid 5 ( 67. Haye -).

RKC: Vaessen 6; Sporkslede 6, Mulder 6, Delcroix 5, Bakari 5,5; Rienstra 6,5, Reijnders 6, Leemans 6 (83. Meulensteen -); Sow 5, Bilate 5,5, Tahiri 5,5 (63. Vente -).

Scheidsrechter Manschot: 6.

Man of the match: Aaron Meijers was het voornaamste slachtoffer van de komst van vier nieuwe spelers bij ADO na de komst van de nieuwe coach Alan Pardew maar revancheerde zich met een succesvolle invalbeurt. Hij schoot in de tweede helft een vrije trap binnen en had zo een groot aandeel in de belangrijke overwinning voor ADO in de degradatiekraker tegen RKC.