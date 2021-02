Onweer op komst in Keuken Kampioen Divisie: voor grote clubs dreigt ineenstorting

Wesley Sneijder ziet zichzelf wel op het pluche zitten bij FC Den Bosch, samen met zijn zakenpartner Ebert Dollevoet. De Amerikaanse partij Pacific Media Group is al net zo geïnteresseerd in de eerste divisie-hekkensluiter. Weelde alom in De Vliert, zou je zeggen. Hoe anders is de werkelijkheid. Voor de corona-uitbraak voerde de club al een doodstrijd. Maar nu, in tijden dat er geen cent meer binnenkomt, helemaal. Een overname is domweg noodzaak. Anders is profvoetbal snel verleden tijd in de Brabantse hoofdstad. Go Ahead Eagles? Roda JC? Loodzwaar hebben ze het.