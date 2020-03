Onzekere tijden voor voetballers zonder contract: ‘Ook de clubs wachten af’

Het moment dat De Jong voet op Nederlandse bodem zette, was dat vervelend genoeg als werkloze doelman. ,,Dat is wel lastig, ja. Maar ook mijn club Stellenbosch kon nog geen duidelijkheid geven over volgend jaar.’’ Het was een extra reden voor de ex-Feyenoorder om huiswaarts te keren. ,,Ik ga een heel onzekere periode tegemoet, daar ben ik me van bewust. Er is gewoon een lange tijd niks, dus dat is heel vervelend. Ook clubs wachten af met spelers contracteren tot ze meer weten.”



Voor De Jong staat voetbal momenteel echter niet voorop. ,,De gezondheid van mij en mijn familie is het belangrijkst nu. Als voetballer heb ik het geluk dat wat betreft het financiële plaatje nog niet in paniek hoef te raken. Ik heb nog wel een spaarpotje. Voor andere mensen is het veel erger. Ik kan me nu druk gaan maken om een vervolgstap in mijn carrière, maar dat heeft nu even geen prioriteit.’’



Ook zijn er spelers van wie op 1 april formeel het contract wordt opgezegd, anders wordt hun contract automatisch verlengd. Hans Mulder, centrale verdediger van RKC, ontving al een ontslagbrief . De Amsterdammer maakt zich echter geen zorgen. ,,Het betekent nog niks, de gesprekken volgen nog‘’, zegt hij. ,,Deze brief kan bij mijn verzameling, haha. Ik heb er al zo veel gekregen, ik ben het wel gewend.’’