Ook ADO-aanwinst Karelis wil in voetsporen Charisteas treden

Door Marijn Abbenhuijs



Nikos Karelis (28) had de hoogtepunten van de laatste wedstrijd van zijn nieuwe werkgever gezien. ­Georgios Giakoumakis, die hij aanduidt als ‘my friend’, scoorde daarin namens VVV. Met een spectaculaire halve omhaal bovendien. Iets wat Karelis in zijn tijd bij Racing Genk ook meermaals deed. ,,Of hij die omhaal van mij heeft geleerd? Dat denk ik niet. Ik ken Georgios. Hij is een goede speler. Maar we whatsappen niet met elkaar, ofzo.’’