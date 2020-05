Ook FC Utrecht akkoord met salarisverlaging

De belangenorganisaties voor werkgevers en werknemers in de voetballerij (FBO, VVCS, ProProf en de CBV) sloten begin deze maand een akkoord over een pakket aan noodmaatregelen, bestaande uit bindende afspraken en collectieve aanbevelingen. Het is de bedoeling dat hiermee op jaarbasis zo’n 35 miljoen euro wordt uitgespaard, bedoeld om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de clubs iets te verlichten. De besparing valt waarschijnlijk wel een stuk lager uit, omdat bijvoorbeeld de salarisreductie in principe vervalt zodra er weer toeschouwers de stadions in mogen.