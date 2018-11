Ook Frenkie de Jong present op training Nederlands elftal

Spitse op drempel record én vijfde toernooi

18:07 Sherida Spitse begint morgen in Schaffhausen aan haar 155ste interland, nog één minder dan recordinternational Annemieke Kiesel-Griffioen. De 28-jarige Friezin staat tevens op de drempel van haar vijfde eindtoernooi met de Nederlandse voetbalsters. ,,We hebben een goede uitgangspositie, maar het moet nog wel even gebeuren. We moeten daar niet te makkelijk over denken’', benadrukt de middenveldster.