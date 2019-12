Ook Johan Derksen kon Cambuur niet aan zege op Feyenoord helpen

‘Een vervelende ploeg om tegen te spelen’, noemde Advocaat de tegenstander in de tweede ronde van de KNVB-beker. Maar een nederlaag zou een unicum zijn. Feyenoord won maar liefst veertien van de vijftien wedstrijden die het tegen Cambuur speelde. Alleen op 23 februari 1994 kwamen de Rotterdammers in Leeuwarden niet verder dan 0-0. Het veelzeggende doelsaldo in die reeks: 39-7.

Derksen hielp een handje

Beide ploegen troffen elkaar slechts één keer eerder in de beker. Dat was op 24 maart 1971 in de achtste finales. Feyenoord won dat duel zonder problemen door goals van Dick Schneijder, Rob Theuns en Franz Hasil met 0-3. Laatstgenoemde benutte een strafschop na een handsbal van Johan Derksen.

Johan Derksen verloor in 1971 met Cambuur van Feyenoord.