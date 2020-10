Ook mediateam VVV boekt record tegen Ajax: ‘Schitterend, die relativering’

Het gifje waarmee de laatste goal van de wedstrijd (0-13) werd aangekondigd, was volgens Trending Topics Nederland de Nederlandstalige tweet met de meeste retweets in de afgelopen 24 uur. Onder de begeleidende tekst ‘We hebben een record te pakken’ zien we The Office-acteur Steve Carell mismoedig het hoofd schudden. In ongeveer alle talen die de wereld rijk is spreken twitteraars hun waardering uit voor deze Noord-Limburgse zelfspot.

Aanvankelijk deed de media-afdeling van de club nog fanatiek verslag van het wedstrijdverloop in de Eredivisiewedstrijd. In de 37e minuut is er ondanks de 0-3 tussenstand zelfs nog enig vuur te bespeuren: ‘Een kans voor Giakoumakis die de bal hard richting doel kopt, maar de bal naast ziet gaan.’

Allengs minder

Maar daarna wordt het allengs minder. ‘Dat moet beter mannen..’ twittert de club als de rust van de wedstrijd bij 0-4 bereikt is. Na 49 minuten volgt de laatste positieve noot. ‘VVV speelt dus met een compleet Venloos middenveld met Vito van Crooij, Simon Janssen en Evert Linthorst. Dat is, zelfs als je ruim achterstaat, toch best gaaf!’

Dan begint de echte ellende.

54. Een schot van Antony wordt losgelaten door Delano van Crooij. Traore schiet de rebound binnen. Het staat 0-5...

55. Het gaat snel... Swinkels glijdt uit en Traore kan recht op doel af. Het is uiteindelijk Antony die de bal in het doel schiet. 0-6

57. Het is Gravenberch met de voorzet en Ekkelenkamp met zijn tweede doelpunt, de zevende voor Ajax... Gezicht met open mond en angstzweet. 0-7

59. Wat gebeurt hier... Daley Blind maakt de 0-8

Radeloos

Na een uur spelen zijn niet alleen de spelers van VVV radeloos, ook de social media-afdeling legt het hoofd in de schoot. De rest van het scoreverloop wordt grotendeels becommentariaard via gifjes, tot hilariteit van de volgers. Een van de vele reacties: ‘De manier waarop VVV Venlo de pandoering tegen Ajax relativeert... Het is ook maar één wedstrijd die je verliest. Op naar de volgende. Schitterend hoe het communicatieteam van VVV Venlo de nederlaag met wat humor aanpakt.’

De monsterscore inspireerde ook anderen om hun creativiteit de vrije loop te geven.

