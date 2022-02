Ook PSV-coach Roger Schmidt hekelt kunstgras Sparta: ‘Het heeft niets met voetbal te maken’

,,We hebben donderdag een lange reis gemaakt”, doelde Schmidt op het uitduel met Maccabi Tel Aviv in de tussenronde van de Conference League. ,,Als je dan op dit veld moet spelen, dan eist dat heel veel. Zeker wanneer je ook nog op achterstand komt. We hebben karakter getoond. Het belangrijkste is dat we op dit veld gewonnen hebben en geen zware blessures hebben opgelopen. Het heeft namelijk niets met voetbal te maken.”