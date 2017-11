Ook reservekeepster Christ neemt afscheid

Willem II op jacht naar jubileumgoal, Azzaoui meest waardevolle invaller eredivisie

6:31 De eerstvolgende keer dat 'My little lady' in het Koning Willem II-stadion uit de luidsprekers schalt bij een doelpunt van de thuisploeg zal het een bijzondere betekenis hebben. Het pseudo-clublied markeert dan de 1200ste treffer in een thuiswedstrijd in de eredivisie van Willem II.