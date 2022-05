Ook Vinícius meldt zich in ziekenboeg PSV, maar Schmidt ziet geen oorzaak

Hoe lang Vinícius precies niet kan voetballen, is nog niet duidelijk. De spits kon, na een pass van Cody Gakpo, net niet bij de bal. Hij greep naar z’n hamstring en ging net naast het doel naar de grond. Vinícius moest daarna worden weggedragen. De Portugees Armindo Bruma verving hem.

Trainer Roger Schmidt kon tegen Willem II al niet beschikken over de geblesseerden André Ramalho, Ryan Thomas, Yorbe Vertessen, Noni Madueke, Olivier Boscagli, Philipp Mwene en Armando Obispo. Mario Götze is ziek. Op de reservebank zaten, door de vele afwezigen, slechts zes veldspelers en twee keepers. Dennis Vos en Jenson Seelt, allebei spelers van Jong PSV, behoorden noodgedwongen tot die zes reserves.

De vele blessuregevallen zijn, sinds de komst van Schmidt twee jaar geleden, al langer een thema bij PSV.

'Dat proberen we altijd te analyseren’

Schmidt hoopt zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord weer over verdediger André Ramalho en aanvaller Noni Madueke te kunnen beschikken. ,,Beide spelers hervatten snel de groepstraining”, zei de Duitse coach na de zege van 4-2 op Willem II.



Ramalho en Madueke waren tegen de Tilburgers vanwege blessures niet beschikbaar, net als Ryan Thomas, Yorbe Vertessen, Olivier Boscagli, Philipp Mwene en Armando Obispo. Mario Götze was ziek. Schmidt ziet geen oorzaak voor de blessures. ,,Dat proberen we altijd te analyseren. Maar we moeten ons altijd focussen op de spelers die we wel hebben. We konden het vandaag opvangen.”

PSV verkleinde dankzij de zege de achterstand op koploper Ajax tot 4 punten. In de Eredivisie zijn nog drie speelronden af te werken. Komend weekeinde, met AZ-Ajax en Feyenoord-PSV, lijkt cruciaal te worden. ,,We zijn nog vol vertrouwen”, aldus Schmidt. ,,Dat is ook begrijpelijk met zo’n lange reeks wedstrijden die we niet verloren hebben.” PSV leed begin februari tegen AZ (1-2) de laatste nederlaag in de competitie.

Schmidt vond het spel van PSV tegen Willem II ondermaats. ,,Het was niet de mooiste wedstrijd, maar we hebben verdiend gewonnen. Vanaf nu moet de blik op Feyenoord. Zij zijn bezig aan een goed seizoen.”

'Cody moet blijven’

Cody Gakpo was zondag in de thuiswedstrijd gevleid door liederen van de aanhang van de Eindhovenaren. ‘Cody moet blijven’ en ‘Gakpo nog een jaar’ klonk onder meer in het Philips-stadion. Gakpo maakte tegen Willem II één doelpunt en is dit seizoen van grote waarde. De aanvaller staat in de belangstelling van meerdere clubs, onder meer Arsenal. ,,Het was mooi om te horen”, aldus Gakpo, die nog niet wilde zeggen wat hij gaat doen. ,,Ik moet gewoon kijken aan het einde van het seizoen.” Gakpo, die nog een contract heeft tot de zomer van 2026, was niet te spreken over het spel van PSV. ,,Het was heel slordig. We verloren vaak onnodig de bal en maakten het onszelf daardoor lastig.” PSV miste tegen Willem II veel spelers met blessures. Carlos Vinícius voegde zich daar kort voor rust bij met een hamstringblessure. ,,We moeten maar niet zoveel gaan trainen deze week. Dan hebben we niemand meer over straks”, zei Gakpo grappend. ,,Hopelijk gebeurt er niets meer.”



Volgende week speelt PSV in de Kuip. ,,We hebben één taak en dat is winnen bij Feyenoord. Daarna moeten we pas naar Ajax kijken. Hopelijk worden het daarna nog twee spannende speelronden.”

Gutiérrez blij met plek in basisploeg

Erick Gutiérrez is blij eindelijk van waarde te kunnen zijn voor de Brabanders. In april vorig jaar liep hij op de training een spierblessure op, die hem maanden aan de kant hield. Gutiérrez kwam na zijn rentree lang niet voor in de plannen van Schmidt. Toen hij begin november in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-4) voor het eerst basisspeler was, liet de Duitse trainer hem staan. Gutiérrez vormt op het middenveld een koppel met Ibrahim Sangaré, de andere controleur.

,,In het voetbal moet je wachten op je moment. Als dat moment komt, moet je je kans pakken. Ik ben blij nu deel uit te maken van de basisploeg”, zei Gutiérrez, die bij PSV een contract heeft voor nog één seizoen. ,,Ik heb nog niet over mijn toekomst gesproken.” Het gehavende PSV speelde tegen Willem II moeizaam. ,,We verwachtten geen gemakkelijk duel”, keek Gutiérrez terug. ,,Willem II strijdt tegen degradatie. Het was voor ons prettig dat we snel op voorsprong kwamen. Uiteindelijk hebben we gewonnen, daar gaat het om.”

PSV hoopt de resterende drie duels de achterstand van 4 punten op koploper Ajax nog goed te maken. Gutiérrez: ,,We kijken naar onszelf, we moeten blijven winnen. Als zij een keer falen, moeten wij toeslaan. Alles is nog mogelijk.”

