Ook zonder tripje naar Marbella wint Feyenoord de bekerfinale

Poll: wie degradeert er uit de eredivisie?

8 april Met nog vier speelronden te gaan blijft het ongekend spannend in de onderste regionen van de eredivisie. Willem II en Groningen verspeelden dit weekeinde broodnodige punten terwijl Sparta, Roda en NAC cruciale zeges boekten in hun strijd tegen degradatie. FC Twente staat er het slechts voor met vier punten achterstand op de nummer 17. Dit is de huidige stand.