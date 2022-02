Oorlog in Oekraïne: spelers RKC en FC Twente maken V-teken, captains VVV en Almere met blauw-gele band

In de Keuken Kampioen Divisie droeg de aanvoerder van Almere City FC tegen VVV een blauw-gele band om zijn bovenarm, ‘uit solidariteit met het Oekraïense volk’. De vlag van Oekraïne is blauw met geel.

Belangenorganisaties in het amateurvoetbal riepen de KNVB vandaag op vanwege de oorlog in Oekraïne bij alle wedstrijden een minuut stilte in acht te nemen. De bond zei in een reactie dat de clubs vrij zijn om zelf te bepalen of het met acties steun wil geven aan Oekraïne. Het verzoek gold niet direct voor wedstrijden in het betaald voetbal.