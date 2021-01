Oorlogstaal Roger Schmidt zet verhoudingen tussen buurlanden op scherp

Als ik uit mijn bibliotheekje één van de veertien delen opsla van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, het levenswerk van historicus Loe de Jong, dan moet ik aan mijn ouweheer denken. Als hij thuis uit de bocht was gevlogen (‘mof’ had pa naar de tv geroepen) wees hij meteen daarna naar de boekenreeks. In die geschiedschrijving stonden alle oorlogsmisdaden van de Duitsers. Hoewel pa ongeschonden uit de oorlog was gekomen, bleek er met het bombardement op Rotterdam een zenuw geraakt. Met het verstrijken van de tijd werd mijn vader milder. Die unieke voetbalwinst in 1988 droeg daaraan bij. In zijn laatste jaren heb ik hem het woord ‘mof’ nooit meer horen gebruiken. De tijd was er overheen gegaan. Mijn vader, een zeer correcte man, heeft later vaak bemiddeld bij ruzies. Met succes.