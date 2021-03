Op de grond achter een muurtje? Ik had gezegd: je gaat er zelf maar lekker liggen

PSV kreeg vanmiddag een vrije trap en ik ging er eens goed voor zitten. Zahavi en Max gingen achter de bal staan en het werd niks, maar ik wilde vooral zien of er van Feyenoord iemand achter de muur zou gaan liggen. Want dat is opeens mode, hè. Wat een totale onzin is dat toch. Nee, bij Oranje in 1974 was er helemaal niemand achter de muur gaan liggen, al had de bondscoach erom gesmeekt. Rinus Michels had het trouwens ook nooit gevraagd. En zo ja, dan had ik gezegd: je gaat er zelf maar lekker liggen.