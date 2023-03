Fans van Groningen en Cambuur krijgen geen politiebe­ge­lei­ding meer bij uitwed­strij­den

Supporters van FC Groningen en SC Cambuur worden voorlopig niet meer door de politie begeleid bij uitwedstrijden. ,,We kunnen het ons als politie niet veroorloven om elke keer zo massaal aanwezig te moeten zijn om een voetbalwedstrijd te faciliteren”, laat de eenheidsleiding van de politie in Noord-Nederland weten in een verklaring.