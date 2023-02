Op zoek naar de roots van Feyenoord-sensatie Quilindschy Hartman: ‘Hij was meteen de beste’

Voetbalpod­cast | ‘Het geheim van John Heitinga bij Ajax? Duidelijk­heid’

Bayern München geeft eerste tik aan PSG. Wat is de kracht van John Heitinga in zijn eerste weken als hoofdtrainer van Ajax? Hommeles aan de Dijk in Volendam en Jong Oranje heeft een vacature: die van bondscoach. Etienne Verhoeff bespreekt het met Johan Inan in een nieuwe AD Voetbalpodcast.