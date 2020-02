Opgepast voor monsterstorm: ‘Trapte vier keer op rij die bal over de zijlijn’

Windstoten tot 120 km/uWindstoten van rond de 120 kilometer per uur razen zondag over de eredivisievelden. Er wordt windkracht 9 verwacht. Hoe wapen je je tegen zo'n ‘monsterstorm’ als voetballer?

Alex Pastoor, de huidige coach van het Oostenrijkse Altach, schiet in de lach. ,,Ik heb als speler van FC Volendam wel eens van een meter of veertig de bal in de kruising geschoten. Iedereen was verbaasd dat ik zo hard kon schieten. Maar er kwam een orkaan van achter, die gaf de bal een vaart mee...’’



Het lijdt meestal tot onrustige taferelen op de velden, zulke stormen. Komende zondag worden vier duels in de eredivisie geteisterd door de storm Ciara, die over Nederland raast. FC Utrecht ontvangt Ajax, AZ krijgt Feyenoord op bezoek, Sparta speelt tegen ADO en FC Emmen treft FC Twente.

FC Utrecht-Ajax

Het is nog niet helemaal zeker of de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax zondag doorgaat. Beide clubs houden de weersverwachting nauwkeurig in de gaten, zo vertelt Ajax vanavond aan zijn fans. Zo’n 1200 Ajax-fans reizen zondag met bussen naar Utrecht. Zij krijgen om 08.00 uur te horen of het duel doorgaat. De wedstrijd begint om 12.15 uur in een uitverkocht stadion van FC Utrecht. Lees hier meer!

De clubs kunnen volgens Pastoor hun borst natmaken. De oefenmeester werkte als assistent- en hoofdcoach onder meer bij AZ, volgens voetballers het meest winderige stadion van Nederland. Door de openingen en de locatie trekken er elke thuiswedstrijd van AZ windvlagen door het AFAS stadion. Pastoor probeert zijn ploegen bij stormachtige duels altijd goed voor te bereiden. ,,Lange ballen hebben met wind tegen weinig zin. Die schiet je de lucht in en waaien ze weer terug. Het is verstandiger om de bal aan de grond te houden.’’

Met name keepers hebben er last van, merkt Pastoor. Mickey van der Hart kan het weten. De doelman van Lech Poznan speelde in 2016 op bezoek bij Feyenoord (3-0) een duel met zware storm. Enkele uren voor de aftrap raakten zelfs reclameborden los door de ferme windstoten. ,,Ja, ik kan me het nog herinneren’’, lacht Van der Hart. ,,Er verandert heel veel als het hard waait. Je moet er echt rekening mee houden. Ik weet nog wel dat ik de tweede helft wind mee had en vier ballen op rij veel te hard over de zijlijn trapte.’’

Van der Hart bevestigt dat het AZ-stadion qua wind van de buitencategorie is. ,,Daar is het echt verschrikkelijk. Ik heb het gevoel dat het daar altijd waait. Het lijkt net alsof je daar in een ronddraaiende windkolk bent beland als je daar speelt.’’ Dat is voor keepers een horrorscenario. ,,Regen is niet fijn, maar wind is de vervelendste factor die er is.’’ Dat het hard kan waaien in Alkmaar bleek afgelopen augustus. Door de harde wind stortte een deel van het stadiondak in.

‘Vreemd dat het altijd doorgaat met storm’ Feyenoord-coach Dick Advocaat hoopt dat de KNVB tijdig besluit of er komende zondag gevoetbald wordt in Alkmaar. Alex Pastoor zou het begrijpen als de wedstrijd wordt uitgesteld. ,,Ik vind het vreemd dat wedstrijden altijd doorgaan met storm. Bij hevige regenval of dichte mist worden wedstrijden gestaakt of uitgesteld, maar bij wind niet. Dat vind ik gek, want iedereen vindt het vreselijk.

Barry Opdam speelde tussen 2006 en 2008 twee jaar in het AFAS Stadion. ,,Als het waaide, dan kwam het wel altijd flink door’’, herinnert de voormalig rechtsback zich. ,,Soms had ik wel moeite met het inschatten van de bal. In balbezit kan je er natuurlijk rekening mee houden door korte combinaties te zoeken.’’ Opdam speelde in zijn carrière genoeg wedstrijden waar het hard waaide, maar dat heeft volgens hem nooit echt invloed gehad op het scoreverloop. ,,Je hebt twee helften, beide ploegen hebben last van tegenwind. De ene helft heb je windje tegen, maar dan heb je de tweede helft wind mee.’’

Voordeel

De minder voetballende ploegen zijn in het voordeel, zo constateert Pastoor. ,,Het zwakste team kan zich puur toeleggen op verdedigen en de bal gewoon aan de tegenstander geven.’’ De coach verwacht dan ook dat Feyenoord op bezoek bij AZ een flinke muur gaat optrekken. ,,AZ speelt fraai positiespel, daarmee zijn ze in het voordeel. Ze houden namelijk de bal aan de grond en hebben op die manier weinig last van de wind. Dat weet Feyenoord ook, dus die zullen zich vooral focussen op verdedigen.’’

Pastoor geeft nog een tip mee aan alle eredivisiespelers die zondag in actie komen. ,,Veel meer van afstand schieten als je windje mee hebt. De bal krijgt extra vaart en gaat zwaaien. Dat vinden keepers lastig.’’

