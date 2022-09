Opnieuw een PSV-speler slachtoffer van criminelen: sieraden gestolen tijdens duel met Feyenoord

Ajax-spe­ler Dusan Tadic door overval­lers opgewacht bij zijn woning

De politie van Amsterdam is op zoek naar twee mannen die Dusan Tadic hebben proberen te overvallen. De aanvoerder van Ajax werd in de nacht van 27 op 28 juli opgewacht in de buurt van zijn woning. Hij bleef ongedeerd bij een korte worsteling en slaagde er vervolgens in te vluchten.

10 augustus