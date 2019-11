Oppassen voor de slotfase bij debuutwedstrijd Advocaat

PSV - AZ (1-0), 12 december 2009

Volledig scherm Advocaat wordt in 2009 coach van AZ, zijn eerste klus op interim-basis. © EPA Als Ronald Koeman wegens aanhoudende slechte resultaten moet vertrekken uit Alkmaar, komt de AZ-leiding bij Advocaat uit. De Haagse trainer, op dat moment bondscoach van België, gaat in op de avances van AZ en maakt het seizoen af in het AFAS Stadion. Een echt gemakkelijke start staat Advocaat met een uitwedstrijd bij PSV niet te wachten. Lang houdt zijn ploeg stand in Eindhoven. Het is Ola Toivonen die Advocaat een valse start bezorgt, door de bal vlak voor tijd binnen te koppen.

AZ - Cambuur (3-1), 20 oktober 2013

Wanneer Gertjan Verbeek wordt ontslagen als trainer van AZ, weten ze in Alkmaar wel wie ze moeten bellen: Dick Advocaat. De oefenmeester tekent op 16 oktober 2013 een contract tot het einde van het seizoen bij AZ, vier dagen later wacht al zijn eerste wedstrijd. Een mooi debuut lijkt Advocaat niet gegeven, als Michiel Hemmen promovendus Cambuur al vroeg op voorsprong kopt. Het is de Amerikaan Aron Jóhannsson die het duel volledig omdraait. De spits is zelf goed voor twee treffers en bereidt er ook nog eentje voor, waardoor AZ de wedstrijd wint.

West Ham United - Sunderland (1-0), 21 maart 2015

Volledig scherm Advocaat legt het nog een keer uit aan Sunderland-aanvaller Adam Johnson. © AP Sunderland in de Premier League houden; dat is de opdracht die Advocaat meekrijgt als hij op 16 maart 2015 een contract tekent in het noorden van Engeland. Gustavo Poyet is na de 4-0 nederlaag bij Aston Villa ontslagen en laat Sunderland achter op de zeventiende plaats. Op het sfeervolle (inmiddels afgebroken) Upton Park van West Ham United beleeft Advocaat zijn vuurdoop als manager van Sunderland. Echt met een goed gevoel zal hij er niet aan terugdenken. Vlak voor tijd zet Diafra Sakho West Ham op voorsprong, een zwakke start voor Advocaat. ‘Magic Dick’ houdt Sunderland dat seizoen wel in de Premier League.

Nederland - Luxemburg (5-0), 9 juni 2017

Plaatsing voor het WK 2018 is al ver weg als Advocaat in mei 2017 als opvolger van Danny Blind aantreedt als bondscoach van Oranje. Het is de derde keer dat Advocaat bondscoach is van het Nederlands Elftal. In De Kuip is Oranje veel te sterk voor het arme Luxemburg, dat met ruime cijfers naar huis wordt gestuurd. Er verschijnen vijf verschillende doelpuntenmakers op het wedstrijdformulier. Onder anderen Wesley Sneijder en Arjen Robben zijn trefzeker.

Sparta - Excelsior (2-3), 21 januari 2018

Het is eerste kerstdag in 2017 als Sparta bekendmaakt dat Advocaat de ontslagen Alex Pastoor opvolgt als trainer van Sparta. Omdat dan net de winterstop voor de deur staat, zien we Advocaat pas bijna een maand later als coach van de Spartanen langs de lijn staan. Op Het Kasteel wacht tegen mede-degradatiekandidaat Excelsior direct een cruciale wedstrijd. Tot twee keer toe komt de ploeg van Advocaat op voorsprong, maar telkens knokt Excelsior zich terug. Vier minuten voor tijd is het Anouar Hadouir die de stadsgenoot zelfs de overwinning bezorgt.

Feyenoord - FC Utrecht (1-0), 23 september 2018

Het eredivisieseizoen is nog maar net begonnen of Advocaat wordt weer als verlosser bij een club binnengehaald. Ditmaal is het FC Utrecht, waar de Hagenaar begin september een contract tekent en Jean-Paul de Jong opvolgt. Er wacht Advocaat meteen een pittige uitwedstrijd in De Kuip, waar hij verliest van Feyenoord. Robin van Persie is de matchwinner, door de Rotterdammers vlak voor tijd naar de zege te koppen.

Volledig scherm Dick Advocaat schreeuwt FC Utrecht vooruit. © BSR Agency

VVV-Venlo - Feyenoord, 3 november 2019

In Venlo hoopt Feyenoord de slechte reeks van vier duels zonder zege te kunnen beëindigen. Maar in De Koel wordt dat knap lastig, Feyenoord wint er niet vaak. Van de laatste vijf uitduels tegen de Limburgers verloor Feyenoord er liefst drie. Vorig seizoen werd er dan wel weer gewonnen in Venlo, met ruime cijfers zelfs: 0-3. Lukt dat Feyenoord ook bij het debuut van Advocaat?