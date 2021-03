Oproep | Deel jouw mooiste herinnering aan Johan Cruijff met ons

Zag jij Cruijff vanaf de tribune schitteren bij Ajax, het Nederlands elftal, FC Barcelona of misschien wel bij Feyenoord? Was je betrokken bij een van zijn maatschappelijke projecten, zoals de aanleg van bijvoorbeeld Cruyff Courts? Heb je dankzij hem wijze lessen geleerd aan het Johan Cruyff Institute? Of kwam het ooit tot een toevallige ontmoeting in Amsterdam, Rotterdam, Barcelona, Amerika of juist heel ergens anders? Deel jouw warme herinnering aan Cruijff met ons en onze lezers.