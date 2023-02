Oproep Thijs Slegers en hartverwarmende actie in volle Kuip leveren al bijna 3000 aanmeldingen op

Met videoDe toeschouwers in De Kuip hebben hun steun betuigd aan Thijs Slegers, de perschef van PSV die ongeneeslijk ziek is. In de 12de minuut van de wedstrijd tussen Feyenoord en de Eindhovenaren , klapten de ruim 47.000 aanwezige fans een minuut lang. Na afloop stuurde Slegers een berichtje aan Feyenoord-trainer Arne Slot, om hem te bedanken voor de supportersactie.

De 46-jarige Slegers deed via sociale media een oproep aan mensen om stamceldonor en bloeddonor te worden, zodat andere zieke mensen in de toekomst geholpen kunnen worden. In drie dagen tijd kwamen 2800 aanmeldingen binnen van mensen die stamceldonor willen worden, zo meldde Matchis zondagavond. Volgens de organisatie kwam het grootste gedeelte van de aanmelders ‘al door het systeem’, wat betekent dat zij eventueel geschikt zouden zijn als match. Volgens de woordvoerder is in die drie dagen ruim 10 procent van het totale aantal van vorig jaar (27.000) binnengekomen. En dat aantal is bovenop dat van de maand januari, toen meldden zich ook 2500 mensen als stamceldonor.

Ook trainer Ruud van Nistelrooij en aanvoerder Luuk de Jong spraken van een hartverwarmende steunbetuiging in de Kuip. ,,,,Het was een prachtig eerbetoon van de fans in het stadion. We hebben gevochten voor Thijs. Helaas kunnen we de punten niet meenemen, maar achteraf kan je ook weer relativeren. Er zijn andere dingen in het leven en het is verschrikkelijk wat er nu met Thijs aan de hand is. Ik vind het zo sterk dat hij naar buiten brengt van: ik ben niet meer te redden, maar anderen nog wel. Zo is Thijs. Hopelijk gaan nog veel meer mensen helpen door bloed te doneren en stamceldonor te worden. Je ziet dat dat nog voor heel veel mensen nodig is.”

Van Nistelrooij wist op zijn beurt zeker dat Slegers genoten had, ook van de geleverde strijd door de Eindhovenaren. ,,Hoe hij gestreden heeft in de eerste fase van zijn ziekte en dat overwon... dat is nooit opgeven. Hoe hij nog steeds in het leven staat, door de bevolking op te roepen om in actie te komen, zodat anderen kunnen profiteren... Dan ben je een strijder en we houden allemaal van hem.”

Bij Matchis zijn na dit weekeinde 395.000 donoren bekend. In 2015 waren het er nog 50.000. ,,Toen konden we 50 mensen helpen, nu hebben we er 395.000 en zijn 247 donoren gematcht met een patiënt”, stelt de zegsman. ,,Hoe meer mensen er geregistreerd staan, hoe meer mensen we kunnen helpen.”

