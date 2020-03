Opsporing Verzocht vraagt aandacht voor aanslag op voormalig Willem II-speler Abdellaoui

De schutter heeft op 6 februari 2019 vijf keer geschoten, als door een wonder heeft slechts één kogel Abdellaoui geraakt. ,,Ik wist meteen: deze kogels zijn helemaal niet voor mij bedoeld’’, zei Abdellaoui in een exclusief interview in het AD in november. ,,Ze moesten mijn zwager hebben, ik had zijn Audi A1 geleend. Na de training had ik een vriend thuis afgezet en reed ik naar IJburg om de auto terug te brengen. Ik kon geen parkeerplek vinden. Ik had de Audi een stuk verderop geparkeerd en liep naar huis om de sleutels door de brievenbus te gooien. Het regende hard en ik had mijn capuchon op gedaan. Toen ik naar het huis liep, kwam ik iemand op straat tegen. Dat bleek later de schutter. Op weg naar het huis kwam ik langs wat horecagelegenheden en daar kwam iemand naar buiten die weg wilde gaan. Ik dacht: ‘Hé, dan zet ik mijn auto op zijn plek’. Ik ben de wagen gaan halen, parkeerde hem nu wel dicht bij haar huis. Ik stapte uit, pakte mijn voetbaltas en liep naar het huis van mijn zus. En toen werd ik neergeschoten.’’

Abdellaoui had de scooter met de bestuurder die de schutter in de veiligheid moest brengen nog horen starten. ,,Ik wist dat ik de schutter eerder had zien lopen, maar ik heb hem verder niet herkend. Ik heb me afgevraagd waarom hij de eerste keer al niet heeft geschoten. Ik denk dat hij twijfelde. Mijn zwager is geen Marokkaan. Hij moet hebben gedacht: ‘Is dit nou een Marokkaan? Maar het moet hem zijn, dit is de straat, het is zijn auto’. Of het een waarschuwing was, weet ik ook niet. Schieten schijnt nog niet zo makkelijk te zijn, heb ik me laten vertellen.’’

De politie in Amsterdam verklaarde later dat de oud-voetballer zelf niet betrokken is bij de hoogstwaarschijnlijk criminele ruzie die heeft geleid tot de schoten in IJburg.

