Opstapelende problemen zetten kelderkraker Excelsior onder hoogspanning: ‘Het zit even tegen’

Voetbalpod­cast | ‘Zet Obispo bij Union en hij kan een van de beste spelers van de Bundesliga zijn’

Het spektakel zoals dinsdag bleef uit in de Champions League, maar welke ploegen maakten indruk in de achtste finales? Verder: de kansen van Ajax en PSV in de Europa League en de ademhalingscoach. Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka in een nieuwe AD Voetbalpodcast.