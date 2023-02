Opsteker voor Feyenoord : Gernot Trauner maakt rentree op trainingsveld

Blessures en opstellin­gen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisie­club

Met vijf clubs die strijden om de titel en kleine verschillen in de kelder is het nog altijd enorm spannend in de eredivisie. Speelronde 21 is onderweg. Wie staan er hoogstwaarschijnlijk in de basis en wie ontbreken er als gevolg van schorsingen en blessures? Je leest het hier.