Optie in contract Bruins gelicht: ook volgend jaar bij Excelsior

De kans is minimaal, maar het zou nog altijd kunnen dat hij met Excelsior dan Europa in gaat. Het gat met de achtste plaats, die recht geeft op een plekje in de play-offs, is momenteel namelijk maar één punt. ,,Nu we de degradatiezone definitief verlaten hebben, kunnen we omhoog kijken”, zegt Bruins. ,,We moeten nog tegen een aantal ploegen die spelen voor plek 8, te beginnen volgend weekeinde tegen ADO. Dan kunnen we zien wat er nog in het vat zit. Maar eerst gaan we hier ook even van genieten.”